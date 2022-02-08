«Омикрон» — что важно знать? Главный профилактолог Ямала ответит на все вопросы

Сергей Токарев вновь выйдет в прямой эфир. Сегодня, 8 февраля, в 16:00 главный профилактолог Ямала расскажет о том, насколько опасен «омикрон», как облегчить симптомы заболевания и что нужно знать о вакцинации против коронавирусной инфекции.