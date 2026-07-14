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Донецкая группа новостей

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Сегодняшнее утро, Шахтерский округ, дорога на Давыдовку, фура перевозила шифер

Сегодняшнее утро, Шахтерский округ, дорога на Давыдовку, фура перевозила шифер О пострадавших не сообщается Донецкая группа новостей.

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