Спас сотни ценой собственной жизни – вдова рассказала о подвиге машиниста под Брянском Евгения КомароваВ результате подрыва железнодорожного моста под Брянском, произошедшего во время движения пассажирского состава «Климов – Москва», погиб машинист поезда 34-летний Павел Мишин.
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