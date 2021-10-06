Проект моста по Большому казанскому кольцу обойдется в почти 10 млн рублей

Согласно документации тендера, исполнитель должен выполнить инженерные геологические, геодезические и гидрометеорологические изыскания в той мере, которая достоверно отразит ситуацию и позволит принять решение по проекту строительства моста.
Согласно документации тендера, исполнитель должен выполнить инженерные геологические, геодезические и гидрометеорологические изыскания в той мере, которая достоверно отразит ситуацию и позволит принять решение по проекту строительства моста.
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