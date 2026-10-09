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Для подключения новых объектов инвестпрограммы «Остерра» модернизирует действующее АСУ ТП

Для подключения новых объектов инвестпрограммы «Остерра» модернизирует действующее АСУ ТП

На специализированном терминале «Остерра» управляющей компании «Портовый Альянс» начались испытания нового программного комплекса автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП).

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