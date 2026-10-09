Для подключения новых объектов инвестпрограммы «Остерра» модернизирует действующее АСУ ТП

На специализированном терминале «Остерра» управляющей компании «Портовый Альянс» начались испытания нового программного комплекса автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП).
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