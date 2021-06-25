Вкуснейший торт с черешней: пошаговый рецепт с фото в домашних условиях. Торт с черешней LEGION-MEDIAРецепт: состав Печенье бисквитное 300г Масло 100г Творог 500г 9% Сливки 20% 200мл Черешня 350г Сахар 200г Желатин 25г Крахмал 10г Статьи по теме: Рецепты от Розы Сябитовой: фаршированные баклажаны, тыквенная запеканка и рыбный суп с булгуром Рецепты от Аи: блины с индейкой, тыквенный штрудель и салат с шампиньонами Рецепты от Ольги Смирновой: пельмени домашние, кулебяка с рыбой и цветная капуста в кляре Рецепты от Милы Сивацкой: утка с яблоками, эклеры заварные и салат Столичный .