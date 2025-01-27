Оптимист Р. снова хоронит украинушку. Он её уже десять лет хоронит, но если рассматривать новую статью Ищенко как ответ на "мирные планы" Трампа, то.
Ликвидация Украины – благо для всех, включая самих украинцев
Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
все переговоры которые были в течении десяти лет ТУФТА! только полная капитуляция УКРАИНЫ ! после этого будут и переговоры и договоры вести победитель РОССИИ!!!!!
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15 час.
ЛС
Лидия Санникова
Отменить , придуманную большевиками "сеструху", вернуть русские территории...
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14 час.
Tania Еременко
Хоронить не надо, просто ликви-дикви, как класс нацизма.
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12 час.
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