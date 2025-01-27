Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Ликвидация Украины – благо для всех, включая самих украинцев

Оптимист  Р.  снова  хоронит    украинушку.  Он  её  уже  десять лет  хоронит,  но  если   рассматривать  новую  статью  Ищенко  как  ответ  на   "мирные планы"  Трампа, то.

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
все переговоры которые были в течении десяти лет  ТУФТА!  только полная  капитуляция УКРАИНЫ ! после этого будут и переговоры  и договоры  вести победитель РОССИИ!!!!!
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15 час.
ЛС
Лидия Санникова
Отменить , придуманную большевиками &quot;сеструху&quot;, вернуть русские территории...
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14 час.
Tania Еременко
Хоронить не надо, просто ликви-дикви, как класс нацизма.
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12 час.

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