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Аксёнов рассказал, как решить проблемы с общественным транспортом в Крыму

Аксёнов рассказал, как решить проблемы с общественным транспортом в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о наличии системных проблем в работе общественного транспорта республики, которые касаются несоблюдения расписания, недостаточного числа вечерних рейсов и общего дефицита перевозок В ответ на поступающие жалобы от граждан, он подчеркнул необходимость комплексного подхода к решению этих вопросов, пишет КИА.

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