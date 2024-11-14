Аксёнов рассказал, как решить проблемы с общественным транспортом в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о наличии системных проблем в работе общественного транспорта республики, которые касаются несоблюдения расписания, недостаточного числа вечерних рейсов и общего дефицита перевозок В ответ на поступающие жалобы от граждан, он подчеркнул необходимость комплексного подхода к решению этих вопросов, пишет КИА.