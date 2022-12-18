Кайл Кузма – о «Лейкерс»: «Не всегда хорошо там, где нас нет»

Форвард «Вашингтона» Кайл Кузма прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны его бывшей команды «Лейкерс».

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