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Le Figaro: французы глубоко разочарованы Парижем после публикации переговоров с Путиным

Le Figaro: французы глубоко разочарованы Парижем после публикации переговоров с Путиным

Париж не имел никакого права придавать гласности содержание переговоров Эммануэля Макрона и Владимира Путина, поэтому решение Елисейского дворца лишило его доверия со стороны мира, отметили читатели французской газеты Le Figaro, передает «ИноСМИ».

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