Le Figaro: французы глубоко разочарованы Парижем после публикации переговоров с Путиным

Париж не имел никакого права придавать гласности содержание переговоров Эммануэля Макрона и Владимира Путина, поэтому решение Елисейского дворца лишило его доверия со стороны мира, отметили читатели французской газеты Le Figaro, передает «ИноСМИ».
Париж не имел никакого права придавать гласности содержание переговоров Эммануэля Макрона и Владимира Путина, поэтому решение Елисейского дворца лишило его доверия со стороны мира, отметили читатели французской газеты Le Figaro, передает «ИноСМИ».
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