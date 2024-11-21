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Сийярто: администрация Байдена стремится помешать Трампу добиться мира на Украине

Сийярто: администрация Байдена стремится помешать Трампу добиться мира на Украине

Уходящая администрация Джо Байдена и ее союзники в Европе стремятся помешать будущему президенту США Дональду Трампу добиться урегулирования конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

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