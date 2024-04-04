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Журнал о бизнесе и инвестициях

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«Сбер» снизил комиссию для застройщиков при выдаче льготной ипотеки

Сбербанк решил снизить комиссию для застройщиков при выдаче льготных ипотечных кредитов. В конце прошлого года банк ввел такие комиссии на фоне снижения компенсации от государства за выдачу льготной ипотеки — в новых условиях участие банка в льготных программах стало нерентабельным, объясняли в «Сбере».

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