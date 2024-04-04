«Сбер» снизил комиссию для застройщиков при выдаче льготной ипотеки

Сбербанк решил снизить комиссию для застройщиков при выдаче льготных ипотечных кредитов. В конце прошлого года банк ввел такие комиссии на фоне снижения компенсации от государства за выдачу льготной ипотеки — в новых условиях участие банка в льготных программах стало нерентабельным, объясняли в «Сбере».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)