ESMO: высокие и стандартные дозы витамина D не отличаются по действию на рак кишечника

Высокие дозы витамина D не повлияли на скорость роста рака кишечника у пациентов с метастазами. Недавнее исследование показало, что более высокие уровни витамина D в крови связаны с большими шансами на выживание при метастатическом колоректальном раке.
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