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Василие Мицич нанял нового агента в США

Разыгрывающий «Анадолу Эфеса» Василие Мицич нанял нового представителя в США. Интересы самого ценного игрока двух последних «Финалов четырех» Евролиги будет представлять агентство Вассерман.

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