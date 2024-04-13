ЦППК запустила компенсационные автобусы в Подмосковье на Савеловском направлении

График движения пригородных поездов на Савеловском направлении скорректировали на 13 и 14 апреля. В связи с соответствующим решением ЦППК запустила дополнительные автобусы, сообщили в Минтрансе Подмосковья.
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