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ЦППК запустила компенсационные автобусы в Подмосковье на Савеловском направлении

ЦППК запустила компенсационные автобусы в Подмосковье на Савеловском направлении

График движения пригородных поездов на Савеловском направлении скорректировали на 13 и 14 апреля. В связи с соответствующим решением ЦППК запустила дополнительные автобусы, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

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