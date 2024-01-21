21 января – День инженерных войск в России и Беларуси

В современных условиях инженерные войска России и Белоруссии выполняют целый ряд важнейших задач. Их значимость особенно ярко проявилась за последние два года, когда Вооруженные силы РФ проводят специальную военную операцию.
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