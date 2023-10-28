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"Варварская страна". Как обманули нашу верхушку и образованный класс. Андрей Фурсов

"Варварская страна". Как обманули нашу верхушку и образованный класс. Андрей Фурсов

Нужно сказать, что информационное давление на Россию, именно как на Россию (не просто как на православную страну, а как на Россию), началось в 1820-е годы, после окончания наполеоновских войн.

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Комментарии
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Nikolia Vovchenko
Какая то похожая по стилю А.Фурсова статья ...,а ведь он очень часто упоминает выражение&quot;историю пишут победители..&quot;
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1 д.
Валерий Ворожищев
Да, была разнузданная, русофобская, западная пропаганда, на что клюнула партийно-государственное элита позднего СССР. Но главное - полный провал советской идеологии. Подорвав сталинскую даухконтурную экономику, был запущен джин экономического либерализма, как разрушитель нашего устоя, после чего нас можно было брать голыми руками. Это и произошло...
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1 д.
Валентина Литвяк
Не Киев гонит славян, а киевские жиды освобождают территорию для себя.
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1 д.

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