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Рогозин объяснил, почему Зеленский рекламировал морские дроны

Рогозин объяснил, почему Зеленский рекламировал морские дроны

Руководитель Центра развития транспортных технологий, действительный государственный советник РФ 3-го класса Алексей Рогозин в разговоре с МК прокомментировал призывы президента Украины Владимира Зеленского к созданию морского флота беспилотников.

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