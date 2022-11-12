Рогозин объяснил, почему Зеленский рекламировал морские дроны

Руководитель Центра развития транспортных технологий, действительный государственный советник РФ 3-го класса Алексей Рогозин в разговоре с МК прокомментировал призывы президента Украины Владимира Зеленского к созданию морского флота беспилотников.
Руководитель Центра развития транспортных технологий, действительный государственный советник РФ 3-го класса Алексей Рогозин в разговоре с МК прокомментировал призывы президента Украины Владимира Зеленского к созданию морского флота беспилотников.
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