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Царьград

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Рост покупок антидепрессантов у русских: +21% за январь 2025 года

Рост покупок антидепрессантов у русских: +21% за январь 2025 года

В январе 2025 года в России зафиксирован рост продаж антидепрессантов на 21%. Также возрос спрос на микроэлементы.

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