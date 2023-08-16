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Чтобы поделиться с мошенниками деньгами, новгородец взял кредит

Чтобы поделиться с мошенниками деньгами, новгородец взял кредит

В отдел полиции Великого Новгорода обратился 40-летний житель Новгородского района. Мужчина сообщил, что перевел на счета мошенников крупную сумму денег, которые он, по их указанию, взял в кредит в нескольких отделениях различных банков города.

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