Чтобы поделиться с мошенниками деньгами, новгородец взял кредит

В отдел полиции Великого Новгорода обратился 40-летний житель Новгородского района. Мужчина сообщил, что перевел на счета мошенников крупную сумму денег, которые он, по их указанию, взял в кредит в нескольких отделениях различных банков города.
В отдел полиции Великого Новгорода обратился 40-летний житель Новгородского района. Мужчина сообщил, что перевел на счета мошенников крупную сумму денег, которые он, по их указанию, взял в кредит в нескольких отделениях различных банков города.
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