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Кино: Как 54-летний медиамагнат покорил 20-летнюю актрису, и Почему не взял в жены даже через 34 года любви: «Отдала бы всё, чтобы выйти за этого старика»

Кино: Как 54-летний медиамагнат покорил 20-летнюю актрису, и Почему не взял в жены даже через 34 года любви: «Отдала бы всё, чтобы выйти за этого старика»

Имя Уильяма Рэндольфа Херста навсегда вписано в историю американской журналистики. Газетный магнат, предприниматель и вдохновитель «желтой прессы», он строил свою медиаимперию, любил женщин, создавал новости и сам становился их героем.

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