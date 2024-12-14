В России появились первые учебники по ИИ для школьников

В России выпустили первые учебные пособия «Искусственный интеллект» В России выпустили первые учебные пособия «Искусственный интеллект» для школьников 5-9 классов, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства «Просвещение».
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