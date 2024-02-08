Нетаньяху готов побеждать ХАМАС без помощи США?

Военная операция израильской армии в секторе Газа, продолжительность которой 7 февраля перевалила за четырехмесячный рубеж, становится поводом для все больших раздоров между администрацией президента США Джо Байдена и правительством еврейского государства во главе с Биньямином Нетаньяху.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии