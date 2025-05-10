Скандал в МТС Перми: Две женщины в хиджабах и русский отпор!

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Замотанки  сказали  ,  что , действительно  ,  думают .У  всех  мигрантов  такой  настрой.
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17 час.
Стэйси
Сраноазитов и других &quot;гостей&quot; настолько переформатировали, настолько внушили идею что Россия это ИХ страна, которую русские отобрали у них, что они ПОВЕРИЛИ в этот весь бред. Им приказано провоцировать и проверять на прочность наш уклад и традиции. Они приехали ЖИТЬ за нас на нашей же земле. Политика замещения во всей своей жути. Только продажные , проплаченные диаспорами политики и чиновники &quot;не замечают&quot; этого
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9 час.
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