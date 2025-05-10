Скандал в МТС Перми: Две женщины в хиджабах и русский отпор!

Стэйси

Сраноазитов и других "гостей" настолько переформатировали, настолько внушили идею что Россия это ИХ страна, которую русские отобрали у них, что они ПОВЕРИЛИ в этот весь бред. Им приказано провоцировать и проверять на прочность наш уклад и традиции. Они приехали ЖИТЬ за нас на нашей же земле. Политика замещения во всей своей жути. Только продажные , проплаченные диаспорами политики и чиновники "не замечают" этого