БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Новая ракета усилит ударную мощь российской авиации

Новая ракета усилит ударную мощь российской авиации

Эксперты назвали область применения новых неуправляемых авиационных ракет @ Виталий Невар/РИА Новости Tекст: Евгений Поздняков,Илья Абрамов В России изобрели новую авиаракету, которая объединяет свойства двух боеприпасов: бетонобойных и осколочно-фугасных.

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