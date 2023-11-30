Новая ракета усилит ударную мощь российской авиации

Эксперты назвали область применения новых неуправляемых авиационных ракет @ Виталий Невар/РИА Новости Tекст: Евгений Поздняков,Илья Абрамов В России изобрели новую авиаракету, которая объединяет свойства двух боеприпасов: бетонобойных и осколочно-фугасных.
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