Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Тест почти 180 процессоров Core i9-14900K и Core i9-13900KS показал, какая модель лучше разгоняется

Тест почти 180 процессоров Core i9-14900K и Core i9-13900KS показал, какая модель лучше разгоняется

Портал Igor’s LAB провёл масштабный тест флагманских процессоров Core i9-14900K и Core i9-13900KS, чтобы определить, какая из этих моделей способна эффективнее и с меньшими затратами энергии достигать заявленной производителем тактовой частоты 6 ГГц, а также обладает более высоким потенциалом дополнительного разгона.

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