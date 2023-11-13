Тест почти 180 процессоров Core i9-14900K и Core i9-13900KS показал, какая модель лучше разгоняется

Портал Igor’s LAB провёл масштабный тест флагманских процессоров Core i9-14900K и Core i9-13900KS, чтобы определить, какая из этих моделей способна эффективнее и с меньшими затратами энергии достигать заявленной производителем тактовой частоты 6 ГГц, а также обладает более высоким потенциалом дополнительного разгона.