Когда супружеский долг превращается в кредит на стороне

В отношениях двоих всегда есть свой баланс. И когда один из партнеров перестает вносить свою лепту в общее дело, неизбежно находится тот, кто готов восполнить этот пробел.
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