Факты о японской философии жизни

Японская дисциплина — это порядок, чистота и пунктуальность Западный человек удивляется сложным и многослойным традициям Японии, которые не мешают японцам успешно развивать современные технологии, быть первыми во многих мировых начинаниях, управлять устойчивыми и прибыльными предприятиями.