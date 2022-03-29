Пункт-А

9 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Петрова
    ни в коем случае - не сохранять им жизни.....замученные наши солдатики наверное уже умерли от пыток, а кто жив - как ...Украинские военны...
  • Алексей Васицев
    На кол садить прелюдно и снимать на видео в реальном времени, пока кол не покажется из пасти зловоннойУкраинские военны...
  • Александр
    Какое то масло масляное. Был же указ Путина на эту тему.Астраханские депу...

Астраханский госуниверситет уже сейчас готов принять 200 студентов из ЛНР

Астраханский госуниверситет уже сейчас готов принять 200 студентов из ЛНР

Ректор АГУ Константин Маркелов в составе делегации под руководством депутата ГД РФ Виктора Водолацкого провёл ряд встреч с руководством и представителями сферы образования Луганской Народной Республики и рассказал о достигнутых договорённостях.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх