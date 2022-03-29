Астраханский госуниверситет уже сейчас готов принять 200 студентов из ЛНР

Ректор АГУ Константин Маркелов в составе делегации под руководством депутата ГД РФ Виктора Водолацкого провёл ряд встреч с руководством и представителями сферы образования Луганской Народной Республики и рассказал о достигнутых договорённостях.
Ректор АГУ Константин Маркелов в составе делегации под руководством депутата ГД РФ Виктора Водолацкого провёл ряд встреч с руководством и представителями сферы образования Луганской Народной Республики и рассказал о достигнутых договорённостях.
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