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У Беллингема 3+2 в 5 матчах Ла Лиги, у Винисиуса – 1+3. Англичанин забил «Райо» с паса бразильца

Полузащитник « Реала »  Джуд Беллингем забил в ворота « Райо Вальекано » с передачи вингера  Винисиуса Жуниора .

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