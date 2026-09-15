Младенец с "хвостиком" длиной два сантиметра родился в Челябинске

В Челябинске мальчик родился с редким выростом над копчиком, который внешне напоминал хвост. Однако сразу удалить его было невозможно: у ребенка диагностировали серьезный порок сердца, требовавший первоочередного лечения, сообщает "КП-Челябинск".
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