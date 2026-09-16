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Регионы России

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США содействовали транспортировке более 900 млн баррелей нефти через Ормузский пролив

США содействовали транспортировке более 900 млн баррелей нефти через Ормузский пролив

Американские вооружённые силы с начала мая содействовали коммерческим судам в транспортировке более 900 миллионов баррелей сырой нефти через Ормузский пролив, заявил официальный представитель Центрального командования США на Ближнем Востоке Тим Хокинс в интервью телеканалу Al Jazeera.

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