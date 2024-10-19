Два человека погибли при взрыве газа в доме в Кирсанове

В многоквартирном доме в Кирсанове взорвался газ. Есть пострадавшие и погибшие. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил в своем Telegram-канале, что ранним утром 19 октября на Коммунистической улице раздался хлопок.
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