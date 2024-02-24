Успенская откроет юбилейный концерт песней Марии Захаровой

Instagram 24 февраля королева русского шансона Любовь Успенская отмечает свой 70-й день рождения. В праздник она выступит с юбилейным концертом в Crocus City Hall, который откроет песней, написанной официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой.
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