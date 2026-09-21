В Приморско-Ахтарске пьяный беглец уснул в кафе и попался Росгвардии

В Приморско-Ахтарске наряд вневедомственной охраны задержал 48-летнего мужчину, объявленного в федеральный розыск по подозрению в краже.
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