Раньше других начинают зарабатывать представители поколения Х

Почти половина опрошенных россиян (49%) начинает зарабатывать свои деньги в 18-23 года, при этом полностью обеспечивают себя и не зависят от родственников 43% респондентов в возрасте 23-25 лет, говорится в сообщении «Росгосстраха» и банка «Открытие», поступившем в AdIndex.
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