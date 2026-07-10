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Красный Север

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В ЯНАО общественный штаб подтвердил готовность к выборам в Госдуму

В ЯНАО общественный штаб подтвердил готовность к выборам в Госдуму

В столице Ямала прошло заседание общественного штаба по независимому наблюдению за выборами. В округе созданы все условия для проведения легитимных и открытых выборов, отметил руководитель регионального штаба Дмитрий Заякин.

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