В ЯНАО общественный штаб подтвердил готовность к выборам в Госдуму

В столице Ямала прошло заседание общественного штаба по независимому наблюдению за выборами. В округе созданы все условия для проведения легитимных и открытых выборов, отметил руководитель регионального штаба Дмитрий Заякин.
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