🇺🇸 Выяснилось, что предвыборный штаб Камалы Харрис через сервис Google Ads продвигает рекламу о ней в виде публикаций СМИ, приукрашивая заголовки сообщений.
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🇺🇸 Выяснилось, что предвыборный штаб Камалы Харрис через сервис Google Ads продвигает рекламу о ней в виде публикаций СМИ, приукрашивая заголовки сообщений.
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