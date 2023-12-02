# Чернильница Друзья, я думаю многие знают, что в интернете довольно популярны подборки видеороликов начинающихся словами «мгновенная карма».
Мгновенная карма настигла Насрулло, напавшего на подростка за «неправильный взляд»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ОТ
Олег Тимофеев
Под видом сливания в толчек русского мира русофобами тупо сливают эту еврейскую власть.
Ответить
11 час.
ВГ
Виктор Гутман
Полицейскому низкий поклон и высокое уважение!!!
Ответить
9 час.
Сергей Сидоров
Реакция полицейского достойна всяческих похвал, но где реакция окружающих граждан России? Ведь у всех на глазах приезжий иностранец избивает наших подростков. Пора заканчивать с этакой хохляцкий "наша хата с края". Если не хотим стать прислугой в собственном доме!
Ответить
3 час.
Свежие комментарии