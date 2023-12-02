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Мгновенная карма настигла Насрулло, напавшего на подростка за «неправильный взляд»

Мгновенная карма настигла Насрулло, напавшего на подростка за «неправильный взляд»

# Чернильница   Друзья, я думаю многие знают, что в интернете довольно популярны подборки видеороликов начинающихся словами «мгновенная карма».

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Под видом сливания в толчек русского мира русофобами тупо сливают эту еврейскую власть.
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11 час.
ВГ
Виктор Гутман
Полицейскому низкий поклон и высокое уважение!!!
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9 час.
Сергей Сидоров
Реакция полицейского достойна всяческих похвал, но где реакция окружающих граждан России? Ведь у всех на глазах приезжий иностранец избивает наших подростков. Пора заканчивать с этакой хохляцкий &quot;наша хата с края&quot;. Если не хотим стать прислугой в собственном доме!
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3 час.

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