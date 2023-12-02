Мгновенная карма настигла Насрулло, напавшего на подростка за «неправильный взляд»

Под видом сливания в толчек русского мира русофобами тупо сливают эту еврейскую власть.

Сергей Сидоров

Реакция полицейского достойна всяческих похвал, но где реакция окружающих граждан России? Ведь у всех на глазах приезжий иностранец избивает наших подростков. Пора заканчивать с этакой хохляцкий "наша хата с края". Если не хотим стать прислугой в собственном доме!