Британские университеты бойкотируют оружейные компании из-за активистов

Британские оборонные компании прекратили участие в ярмарках вакансий из-за нападений активистов против оружия в крупнейших университетах страны, что может угрожать национальной безопасности из-за нехватки кадров.
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