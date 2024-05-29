В Великом Новгороде вынесен приговор криминальному авторитету Ивану Коленько

В апреле 2022 года сотрудники ГУУР МВД РФ совместно с коллегами из Управления уголовного розыска УМВД РФ по Новгородской области задержали в частном доме в Великом Новгороде одного из криминальных авторитетов, имеющего статус так называемого «положенца», Ивана Коленько.