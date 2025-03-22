ОАЭ провели крупнейшую в истории сделку в криптовалюте

ОАЭ инвестировали $2 000 000 000 в криптобиржу Binance, 22 марта передает Reuters. Государственная инвестиционная компания MGX, базирующаяся в Абу-Даби, объявила о покупке миноритарной доли в криптовалютной бирже Binance за $2 млрд.
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