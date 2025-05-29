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Несекретные материалы

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Ученые разгадали тайну рыжих котов. Всему виной генетический дефект и он влияет на цвет

Ученые разгадали тайну рыжих котов. Всему виной генетический дефект и он влияет на цвет

Долгие годы тайна рыжих кошек интриговала как ученых, так и любителей домашних животных. Почему одни коты окрашены в яркий оранжевый цвет? Недавние исследования двух команд из Стэнфорда и университета Кюсю в Японии наконец пролили свет на этот вопрос.

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