На юге Петербурга новым жильем займется компания из Поволжья

Объект появится в Пушкинском районе Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга выпустил распоряжение о подготовке проекта планировки территории (ППТ) на пересечении Красносельского и Киевского шоссе в Пушкинском районе.
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