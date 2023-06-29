Макфол – наши дипломаты всегда врут русским, это реальный мир

Бывший американский посол в Москве Майкл Макфол со смехом объясняет, что врать русским это нормально, в том числе относительно Украины в НАТО – В 2021 году мы постоянно говорили, что Украина вступит в НАТО, мы говорили это снова и снова, значит дипломаты врут?– ДА, ДА! Это реальный мир ребята! Ну вы что!– Значит, наши дипломаты всегда врут про гарантии безопасности, а русские всё равно должны им верить?У меня вот такой вопрос: если членство Украины в НАТО никогда не подразумевалось.
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