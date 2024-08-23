На Западе предупредили о приближении прямой войны между НАТО и Россией

Влад Владимиров

Иногда гены у этих викингов дают, как говориться, о себе знать... Жаль, что их память при этом подвержена у них там склерозу. А интеллект с чувством самосохранения атрофировался, так сказать... Иначе бы они сначала думали башкой, и лишь потом "становились в позу".😂