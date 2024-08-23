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На Западе предупредили о приближении прямой войны между НАТО и Россией

На Западе предупредили о приближении прямой войны между НАТО и Россией

Мир приближается к прямому вооруженному конфликту между Североатлантическим альянсом и Россией. Такое заявление сделал норвежский политолог Гленн Дизен на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

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Комментарии
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bobmihal Krylov
Зачем России кормить еще Америку, Англию, Францию т т.д. Со своими то территориями не справиться!
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20 час.
Александр Бабин
Ну это голубая мечта Зеленского.Он всё для этого делает
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20 час.
Влад Владимиров
Иногда гены у этих викингов  дают, как говориться, о себе знать... Жаль, что их память при этом подвержена у них там склерозу. А интеллект с чувством самосохранения атрофировался, так сказать... Иначе бы они сначала думали башкой, и лишь потом &quot;становились в позу&quot;.😂
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19 час.

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