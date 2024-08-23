Мир приближается к прямому вооруженному конфликту между Североатлантическим альянсом и Россией. Такое заявление сделал норвежский политолог Гленн Дизен на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).
На Западе предупредили о приближении прямой войны между НАТО и Россией
Комментарии
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bobmihal Krylov
Зачем России кормить еще Америку, Англию, Францию т т.д. Со своими то территориями не справиться!
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20 час.
Александр Бабин
Ну это голубая мечта Зеленского.Он всё для этого делает
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20 час.
Влад Владимиров
Иногда гены у этих викингов дают, как говориться, о себе знать... Жаль, что их память при этом подвержена у них там склерозу. А интеллект с чувством самосохранения атрофировался, так сказать... Иначе бы они сначала думали башкой, и лишь потом "становились в позу".😂
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19 час.
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