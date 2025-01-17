Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 305 подписчиков

«Большой хапок» девяностых - срока давности не имеет. Предприятия олигархов начнут национализировать

«Большой хапок» девяностых - срока давности не имеет. Предприятия олигархов начнут национализировать

Государство возвращает имущество, утраченное в результате сомнительных процессов Некоторые российские олигархи и западные акционеры будут вынуждены вернуть государству ту собственность, которую незаконно захватили в девяностые годы прошлого века.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда Кувыкина
А мне вообще ваучер не дали))), я тогда работала в СА, но гражданской.
Ответить
18 час.
лл
лина любимцева
БЛАТНИКИ приватизировали все подряд, что только узреют. По многу раз. Значит простой гражданин, если у него была квартира, мог приватизировать только ОДНУ КВАРТИРУ, И ВСЕ!! А вот  блатники хапали сколько влезет и не влезет... Так вот, для  НЕНАСЫТНЫХ ХАПУГ не должно быть &quot;срока давности&quot;!!! А по поводу ОДНОГО  ваучера... так что на него можно было приватизировать и получить? Деньги на туалетную бумагу?
Ответить
16 час.
Игорь Василевский
Залоговые аукционы... Взял деньги у банка на покупку предприятия под залог оного, скупил ваучеры, прихватизировал и в условиях бешенной инфляции выплатил всю его стоимость через полгода... класс! Нигде больше и никто не организовывал такого поля чудес в стране капиталистических дураков... А кто был прихватизантом?? Недостающие капиталя кучрявые ребятки со специфическими фио быстренько подзавезли из-за моря Черного... И наделали банков, подмявших под себя всю страну... Семибанкирщиной это называлось
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх