«Большой хапок» девяностых - срока давности не имеет. Предприятия олигархов начнут национализировать

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лина любимцева

БЛАТНИКИ приватизировали все подряд, что только узреют. По многу раз. Значит простой гражданин, если у него была квартира, мог приватизировать только ОДНУ КВАРТИРУ, И ВСЕ!! А вот блатники хапали сколько влезет и не влезет... Так вот, для НЕНАСЫТНЫХ ХАПУГ не должно быть "срока давности"!!! А по поводу ОДНОГО ваучера... так что на него можно было приватизировать и получить? Деньги на туалетную бумагу?