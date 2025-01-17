Государство возвращает имущество, утраченное в результате сомнительных процессов Некоторые российские олигархи и западные акционеры будут вынуждены вернуть государству ту собственность, которую незаконно захватили в девяностые годы прошлого века.
«Большой хапок» девяностых - срока давности не имеет. Предприятия олигархов начнут национализировать
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Надежда Кувыкина
А мне вообще ваучер не дали))), я тогда работала в СА, но гражданской.
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18 час.
лл
лина любимцева
БЛАТНИКИ приватизировали все подряд, что только узреют. По многу раз. Значит простой гражданин, если у него была квартира, мог приватизировать только ОДНУ КВАРТИРУ, И ВСЕ!! А вот блатники хапали сколько влезет и не влезет... Так вот, для НЕНАСЫТНЫХ ХАПУГ не должно быть "срока давности"!!! А по поводу ОДНОГО ваучера... так что на него можно было приватизировать и получить? Деньги на туалетную бумагу?
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16 час.
Игорь Василевский
Залоговые аукционы... Взял деньги у банка на покупку предприятия под залог оного, скупил ваучеры, прихватизировал и в условиях бешенной инфляции выплатил всю его стоимость через полгода... класс! Нигде больше и никто не организовывал такого поля чудес в стране капиталистических дураков... А кто был прихватизантом?? Недостающие капиталя кучрявые ребятки со специфическими фио быстренько подзавезли из-за моря Черного... И наделали банков, подмявших под себя всю страну... Семибанкирщиной это называлось
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5 час.
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