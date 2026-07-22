Нога постоянно затекает: когда это просто неудобная поза, а когда стоит сходить к врачу

Посидели дольше обычного, встали — а нога не слушается, ступня покалывает, по коже бегают мурашки? Нужно время, чтобы нога снова стала «своей»? Если нога затекает из-за неудобной позы, волноваться, скорее всего, не о чем.
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