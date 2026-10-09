Неймар дважды забил «Фламенго» с пенальти за 6 минут. У форварда «Сантоса» 8+3 в 13 играх лиги Бразилии

Форвард « Сантоса » Неймар сделал дубль в матче 29-го тура чемпионата Бразилии с « Фламенго » (2:2). 34-летний бразилец вышел на замену после первого тайма вместо Филиппе Коутиньо при счете 0:2.
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