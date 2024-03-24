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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Михаил Панин: «Автомобилист» в 4-м матче решил сыграть в более агрессивной манере. Для игроков СКА такая тактика соперника более удобная, они использовали свои шансы»

«Большую роль в трех первых победах «Автомобилиста» сыграл вратарь Аликин. А тут его поменяли после двух пропущенных шайб.

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